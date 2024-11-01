住建部：商品房銷售面積銀十超金九　2007年以來首次

內地官媒引述住建部網簽數據報道，中國10月份商品房成交按年、按月實現雙增長；商品房銷售面積自2007年以來首次「銀十」超過「金九」。

報道引述住建部官員指，從10月數據可見，在存量增量政策疊加的「組合拳」作用下，全國房地產市場呈現出止跌回穩的積極勢頭。隨着政策效應持續釋放，房地產市場有望繼續保持向好態勢。

數據顯示，10月中國新建商品房網簽成交量按年增長0.9%，比9月按年擴大12.5個百分點，自去年6月連續15個月下降後首次實現增長；全國二手房網簽成交量按年增長8.9%，連升7個月；新建商品房和二手房成交總量按年增長3.9%，自今年2月份連續8個月下降後首次實現增長。

另一方面，10月全國新建商品房網簽成交量按月增長6.7%；二手房網簽成交量按月增長4.5%；新建商品房和二手房成交總量按月增長5.8%。10月是第四季的首月，一般會受9月的透支影響，今年「銀十」超過「金九」十分罕見，是2007年起首次。

此外，10月商品房成交量增長從一線城市向更多城市擴大。分城市看，廣州、深圳、南京、寧波、大連、東莞等城市新房成交量按年增幅超過30%；北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量，按年增長超過50%。分地區看，11個省份新建商品房網簽成交量按年增長，較上月增加6個。