【摩通推介】日本央行凍息　每百日圓兌港元曾重上5.1算

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：日本央行在周四(10月31日)的會議上決定維持基準利率不變，並強調有望實現通脹目標，而行長植田和男在記者會上表示，如果經濟和物價前景符合預期，央行將會加息。市場憧憬日本央行仍有加息的可能性，受植田的言論帶動，日圓匯價一度做好，美元兌日圓曾見151水平，每百日圓兌港元則曾重上5.1算。外媒經濟研究則指出，日本央行自9月會議以來一直對加息時機維持審慎，並預計在美國經濟前景明朗化前不會發出新的信號。

輪證資金流反映，投資者傾向當日圓逼近5算水平時部署日圓反彈，截至本周四，日圓兌港元認購證連續12個交易日錄淨流入，累計逾600萬港元。如以過去一個月計，流入金額更達2,000萬港元，反映外匯認股證對本港投資者來說有一定吸引力。

免責聲明：本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部分或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責決定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並了解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通概不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。

摩根大通及其聯屬公司無批准或委任任何代理機構或個人於中國內地代理發行人在香港發行的結構性產品及服務。本資料僅供香港居民或合資格投資者參考。倘閣下自本資料下載的任何資訊違反閣下現正居住國家的任何法律，摩根大通概不承擔任何責任。所有產品及服務並不一定在所有地區提供。請於 jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。

Nasdaq®，Nasdaq-100 Index® 是Nasdaq, Inc. （Nasdaq, Inc.及其關聯公司此後簡稱為 "Nasdaq"）的註冊商標，並已授權予摩根大通使用。Nasdaq尚未認證該結構性產品的合法性或適用性。該產品不由Nasdaq發行、代言、出售或推廣。Nasdaq對該產品不做任何擔保，也不承擔任何責任。道瓊斯工業平均指數®和標普500指數®為標普道瓊斯指數有限責任公司或其關聯公司（「標普道瓊斯指數」）產品，並已許可由摩根大通使用。 Standard & Poor's® 及S&P® 均為標準普爾金融服務有限責任公司（「標普」）註冊商標；Dow Jones® 為道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）註冊商標；該等商標已許可由標普道瓊斯指數使用及為特定目的再許可由摩根大通使用。該產品並非由標普道瓊斯指數、道瓊斯、標普、其各自關聯公司發起、背書、出售或推廣，任何上述人士概不就投資該等產品的可取性作出任何聲明，亦不就道瓊斯工業平均指數®和標普500指數®的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何責任。