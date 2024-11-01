跨境理財通2.0首批入圍券商陸續擴建　部分開展投教活動

內媒引述業內人士報道，「跨境理財通2.0」首批券商試辦即將開閘，參與券商預計將達約14家。

此前8月，跨境理財通2.0擴容後的首批入圍券商達10家，以註冊於大灣區的券商為主，部分機構已完成了系統測試階段，基本具備展業條件。而自今年2月券商跨境理財通試點細則發布後，首批試點名單曾經過監管機構多次討論，也出現了多次調整變動。

有入圍試辦券商人士稱，營業部門在密鑼緊鼓培訓跨境理財通業務，相關訓練已經進行了一段時間。同時，公司對上架產品密集盡調，並進行內部宣導。

另有銀行業內人士指，相關券商已陸續和銀行進行合作搭建服務通道，進行業務場景測試。

近期，多家券商在官方渠道進行跨境理財通的投教活動也意味着試辦開閘將近。其中，中信証券、廣發証券、招商證券、國投證券、國泰君安等券商機構均已在各公司官方渠道發布相關投教、科普文章。

其中，上月尾，中信証券財富管理香港服務平台在其官方公眾號中，發布標題名為「跨境理財通2.0即將開通，你需留意的要素」一文；廣發証券在廣發証券投教基地官方公眾號推出「跨境理財通Q&A第一期」，在文中向投資者介紹跨境理財通、北向通南向通等。