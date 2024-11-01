【反彈乏力】樓價指數連升3周後回軟　按周下跌0.04%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.87點，按周微跌0.04%，連升3周後回軟。是次反映10月8日港股急跌，10月9日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，10月12日啟德天璽‧天第1期次輪238伙沽清當周的市況。

恒生指數大幅波動，CCL連升3周後回軟，指數連續5周於136點上下爭持，最高136.92點，最低135.86點。樓價在低位反覆回穩，但回升動力暫不算十分明顯，相信短期CCL仍於135到137點之間窄幅徘徊。展望11月初美國總統大選及聯儲局議息結果公布後，樓價走勢或會有突破。

CCL繼續處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年暫時累跌7.02%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.47%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.30%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.74%。10月29日市建局九龍城啟德道/沙浦道發展計劃項目流標，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮以逾10.2億元批出，11月2日啟德DOUBLE COAST I首輪價單推售58伙，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.49點，按周跌0.34%。CCL(中小型單位)報136.16點，按周跌0.23%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，指數齊於2016年8月底水平徘徊。CCL(大型單位)報140.39點，按周升0.86%，結束2周連跌，但指數仍為2016年9月底後次低。

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報124.79點，按周跌2.32%，連跌2周共2.36%，指數創2016年10月初後的逾8年新低。港島CCL_Mass報134.44點，按周跌1.43%。九龍CCL_Mass報136.30點，按周升0.79%，連升3周共2.81%。新界東CCL_Mass報150.74點，按周升1.54%，連升2周共2.22%。港島、九龍及新界東指數，分別於2016年5月底、9月底及12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界西累跌9.57%，CCL(大型單位)跌8.42%，港島跌7.71%，CCL跌7.02%，CCL(中小型單位)跌6.73%，CCL Mass跌6.66%，新界東跌6.55%，九龍跌3.87%。