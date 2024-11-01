陳永傑：多項利好消息湧現　支持樓市長遠健康發展

上月美國公布減息，本港銀行亦有跟隨，隨後中央重磅救市，本月施政報告推出「組合拳」對樓市起正面作用，整體入市氣氛向好。發展商陸續把握機會推盤，市場反應亦理想，啟德大型新盤及長沙灣民生盤均於開售當日「一Q清袋」，10月份一手成交錄約3000宗，創撤辣後新高。整體二手宗數亦較9月份升約7成，不少發展商希望把握旺勢，積極部署本月推盤計劃，樓市明顯開始轉勢，增長幅度雖較撤辣後溫和，但以穩健方向持續增長，料旺市可持續一段長時間。

其中施政報告中宣布放寬所有住宅按揭成數上限，不論是否首置均統一為七成，對用家及投資者均屬好消息，即時刺激起整體成交量。早前累積的購買力陸續釋放，加上租金持續高企，各屋苑陸續出現供平過租的情況，不少收租客已積極於市場搵筍盤入市。市場普遍預期聯儲局年內會再度減息，將進一步增加買家入市信心，反映二手樓價指數的中原城市指數CCL月內三升一跌，足見樓價開始站穩陣腳，第四季有望觸底反彈，止跌回升約3至5%。

新一份施政報告中強調政府積極「搶人才、留人才」，各輸入人才計劃共收到超過38萬宗申請，約24萬宗已獲批，約16萬名人才已攜同家人抵港，蘊藏巨大置業或租賃需求。最新亦放寬投資移民至大額豪宅物業，日前「桌球天王」奧蘇里雲亦正式成為香港人，並表示香港有良好的稅制，也有吸引的美食和文化，足見香港吸引之處。政府亦公布3項優秀人才入境計劃的升級方案，包括擴大高才通的合資格大學名單，優化的綜合計分制令審批過程加快約3個月，並延長高才通計劃的簽證年期，未來亦會積極主動邀請頂尖領軍人才來港，本港人才匯聚，支持樓市健康長遠發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑