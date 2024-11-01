小鵬汽車10月交付智能電動車按年增20%

首10個月，小鵬汽車共交付智能電動汽車122,478輛，比去年同期增長21%。10月小鵬汽車智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕月度活躍用戶滲透率達到86%。在10月24日的XPENG科技分享會上，公司展示其AI驅動的智能輔助駕駛系統(ADAS)技術在小鵬P7+上的應用，並發布AI天璣XOS 5.4.0版本。本公司還宣布小鵬P7+將全系標配端到端AI驅動的智能輔助駕駛系統(ADAS)。

小鵬汽車已成為唯一一家不依賴高清地圖或激光雷達而提供行業領先的城市ADAS的中國汽車製造商，在中國市場中展現出最具競爭力的成本優勢，加速自動駕駛技術的普及應用。

此外，小鵬汽車於10月正式進入阿聯酋市場，並在杜拜舉辦G9和G6車型的發布活動。截止目前，小鵬汽車已將其智能電動汽車引入多個中東及北非地區國家，包括阿聯酋、以色列、埃及、約旦和黎巴嫩。