克魯格曼：特朗普若入主白宮 或雙重打擊美經濟...

外媒報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，若美國前總統特朗普勝選，再次入主白宮，其政策將對美國經濟產生雙重打擊。

克魯格曼在專欄中表示，特朗普擬上台後提高所有進口產品的關稅，同時揚言將執行美國「史上最大規模的(非法移民)遣返」。若上述政策若真的付諸實行，將有重大後果。

經濟學家普遍估計，若特朗普落實其關稅計劃，包括對所有入口貨徵收20%關稅，且對中國產品徵60%關稅，勢必推升美國物價。據 彼得森國際經齊研究所(PIIE)分析，成本負擔將由美國多達80%的底層民眾承擔。其計劃比民主黨對手賀錦麗更易引發通脹重臨。

外媒與芝加哥大學最近調查發現，70%受訪經濟學家認為，特朗普經濟計劃對物價的上漲壓力高於賀錦麗。

克魯格曼表示，關稅茲事體大。現時談的不只是與近年經濟政策南轅北轍，亦將與上世紀90年代以來的美國支持擴大貿易的政策一刀兩斷。談的是一股莫大通脹震撼，幾乎比透過聯邦政策所能做的一切都大。

其次，據美國移民事務理事會(AIC)分析，一次性遣返在美多達1,300萬名無證移民，至少耗費3,150億美元，未來10年總花費或達9,680億美元。

而克魯格曼早前曾指出，移民有助於提振美國經濟及就業市場，因為移民增加勞工供應量、促進薪金增長，甚至可能抑制通脹。他料，大幅提高關稅及大規模遣返非法移民，將衝擊美國經濟甚大。