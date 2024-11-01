中原按揭：10月現樓按揭登記回升4%

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中原按揭研究部資料顯示，今年10月份現樓按揭錄3,759宗登記，與9月份3,615宗比回升4%，當中12.5%屬於居屋清濤苑上會登記，10月樓花按揭登記微跌2.7%至536宗。

按揭巿佔率方面，10月份中銀香港超越滙豐銀行重返現樓按揭巿佔率冠軍，滙豐銀行於樓花按揭巿場競爭力保持，維持單月巿佔七連冠。9月下旬起多家大型銀行先後推出全新低息定按計劃，為市場增添樓按選擇，而銀行之間以先後步伐漸轉積極承造按揭，相信往後銀行樓按巿佔率排名將出現變化。

數據顯示，今年首10個月現樓按揭登記量按年大幅減少34.9%至41,074宗，紀錄創自2005年同期新低；期內樓花按揭登記錄得3,351宗，按年增加170.7%。

王美鳳指出，最近樓按全面放寬，加上多個市場利好因素出現包括減息期展開、銀行樓按積極、中央刺激經濟措施等，入市信心明顯提升，樓市氣氛轉好，10月份樓市一二手交投明顯大增，整體成交連帶按揭申請量按月增加逾倍，置業需求增加帶動樓價見底回穩，料可帶動明年首季現樓按揭登記量回升。