據報團隊大裁員　阿里元境：業務重心轉向元宇宙應用

較早前有消息指，阿里元境團隊大裁員，很多員工反映指10月31日是「last day」，元境杭州和上海兩地團隊都受到影響。這是阿里繼YunOS之後，主動退場的又一操作系統，元境被阿里定義為元宇宙操作系統。據了解，在2021年Meta改名掀起元宇宙熱潮時，阿里重金投入並打造元境團隊，希望在這場新競爭中搶得先機。

官方資料顯示，阿里元境是中國領先的、面向新一代互聯網的元宇宙雲流操作系統及元應用服務平台，是由阿里創立的技術服務品牌。聚焦元宇宙全場景所需的實時高性能計算能力，深度融合3D、人工智能(AI)、實時雲渲染等創新技術，提供元宇宙基礎設施、技術工具、創新應用和商業運營的研運一體化全棧服務。

公司官方公眾號最新更新在10月12日，內容為上海元啟元宇宙產業促進中心揭牌。