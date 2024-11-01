合和灣仔住宅項目申擴範圍建312伙　較前方案多22%

合和實業的灣仔南固臺及周邊地皮住宅重建計劃，向城市規劃委員會提出擴大地盤範圍及放寬地積比率，擬建單位增至逾300伙，較之前已批方案多約22.4%，而最新建議發展總樓面面積亦逾31萬方呎，規模較之前大約1倍。

最新提交的發展方案，加入秀華坊18號，連同原先的山坡臺1、1A、2和3號、船街55號(南固臺)、捷船街1至5號、船街53號，以及內地段第9048號和毗連政府土地，地盤面積共約33,807方呎，較之前增加約3,357方呎，幅度約11%；建議由綜合發展區、住宅(丙類)、休憩用地、政府、機構或社區等用途，改劃為其他指定用途註明「住宅發展並保育歷史建築物」及其他指定用途註明「高架行人走廊」地，作附設商業配套用途的綜合住宅發展和保育南固臺。

提交的申請文件指出，透過合併秀華坊18號增加土地面積，申請人擬議分別把地積比率限制移除和建築物高度限制放寬至主水平基準以上 120米，以充分善用市區土地資源。南固臺及其前院則分別受制於建築物高度限制2層及主水平基準以上34米，以保留該物業的特色。申請人透過落實休憩空間、提供無障礙通道及保育南固臺，達致活化灣仔及持續市區更新的願景。

是次建議將可興建地積比率由原先約5倍，提高至約9.197倍，以興建一幢28層高住宅大廈，住宅部分建於休憩空間和3層平台之上，提供312伙，平均每個單位面積約960方呎，較2023年6月獲批方案(範圍不包括秀華坊18號)，分別多57伙及大437方呎。新方案可建總樓面約310,923方呎，當中約11,460方呎為非住用樓面，總樓面較之前增加約158,674方呎。

同時亦將休憩空間增至34,229方呎，當中不少於22,605方呎開放予公眾。平台懸臂式的休憩空間將爲地面的行人提供遮陽功能。位於4樓的綜合休憩空間／有蓋園景區，將在合理時間內向開放予公眾享用。