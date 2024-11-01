恒地旗下200個物業推出鋁罐回收計劃　打造綠色聖誕

由即日起至12月1日，包括The Henley、One Innovale、利奧坊系列等物業，目標收集10萬個鋁罐，升級再造成多棵環保聖誕樹，配搭閃亮燈飾，點綴各物業的大堂和會所，增添節日氣氛，同時培養市民回收重用的習慣。鋁罐亦將於聖誕節後二次回收，達致源頭減廢。

除了回收計劃，集團亦一直積極在不同發展項目加入可持續發展元素，如節能設計、可再生能源裝置、應用綠色建築材料等，打造綠色宜居城市，當中包括中環甲級商廈The Henderson，項目採用嶄新專利技術-太陽能幕牆降溫裝置，沿窗區域形成冷風層，減低熱力進入室內。而寫字樓樓層採用無柱設計，高達七成的室內樓面可受陽光照射，減低照明系統能源使用；至於物業懸浮設計，保留周邊的綠化空間。

另外，啟德The Henley設有約4,400方呎的垂直綠化牆，減慢建築物吸熱，屋苑亦共栽種近90棵樹木，利用樹葉的不同形態，有效遮陽和通風。而在公共區域鋪設動能地磚，通過踩踏瓷磚上產生能量，供屋苑使用。同系旺角利奧坊．壹隅天台設置風能發電裝置，利用風能可再生能源轉換為電力。同時，利用天然物料，如苔蘚、卵石、木材等打造綠色庭院，項目採取中空弧形設計，引入自然採光，並使用重用木材點綴大堂，打造綠色環保居住環境。

恒地同時響應環境運動委員會開展的「全民減碳大行動」，成為活動策略夥伴。市民即日起至11月30日，將衣、食、住、行四方面的減碳行動分享到個人社交媒體，例如恒地旗下住宅或商業項目的可持續發展設計，包括The Henderson的垂直綠化牆、住宅項目的太陽能板等，並上載至「全民減碳大行動」網站，即可參加抽獎，有機會贏得「零碳演唱會」門券。