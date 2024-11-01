內地放寬A股對外國投資者資產要求

內地A股為引入長期資金，放寬外國投資者的資產要求，商務部、中國證監會等六部門修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，相關司局負責人指，修訂後的《辦法》主要是從五方面降低投資門檻，包括適當降低對非控股股東外國投資者的資產要求。

此前《辦法》要求外國投資者境外實有資產總額，為不低於1億美元或管理的境外實有資產總額不低於5億美元。修訂後，外國投資者實施策略性投資後不成為上市公司的控股股東，則對其資產要求降低為實有資產總額不低於5,000萬美元或管理的實有資產總額不低於3億美元；如成為上市公司控股股東，仍要求其實有資產總額不低於1億美元或管理的實業資產總額不低於5億美元。

同時，《辦法》允許外國自然人對上市公司實施戰略投資；除了定向增發和協議轉移兩種方式，增加要約收購這項戰略投資方式；以定向發行、要約收購方式實施策略性投資的，允許以境外非上市公司股份作為支付對價；適當降低持股比例和持股鎖定期要求，取消以定向發行方式實施策略投資的持股比例要求，將以協議轉讓、要約收購方式實施策略投資的持股比例要求從10%降至5%，適當放寬持股鎖定期要求方面，堅持策略投資的中長期投資屬性，但將外國投資者的持股鎖定期由不低於3年調整為不低於12個月。