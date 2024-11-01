美股道指升354點　亞馬遜飆7%

美國就業數據差過預期，減息預期有所升溫。美股3大指數周五早段向好，道指升354點，報42,117點；標指升42點，報5,748點；納指升166點，報18,261點。港股夜期報20,619點，升88點，高水113點。

美股的超昂貴估值依然是一大潛在風險，有「華爾街災難預言家」之稱的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham警告，一旦人工智能(AI)熱潮泡沫破裂，損失將會非常巨大。他重申，今輪的AI浪潮與過去了歷史上其他科技狂熱泡沫的軌迹相近。

「新想法愈偉大，新發明愈偉大，市場就愈被高估，就愈能引起人們的興奮，這不是偶然的。」他亦列舉了鐵路出現、電氣化時代的歷史，強調如今市場正在重演當初的情況。不過，Grantham未有就股市可能出現的跌幅作出預測。事實上，近期市場已愈來愈質疑AI的前景，尤其擔心過於龐大的技術及基礎設施投資難以帶來合理回報。

蘋果公司(Apple Inc.)公布2024財年截至9月底止第四財季業績，經營溢利增長9.7%至295.91億美元；惟繳納預提稅後，純利147.36億美元，下挫35.8%。該公司股價跌1.29%。

電子商務巨頭亞馬遜第三季核心業務表現強勁，收入及營業利潤高於預期，該公司將繼續加大資本開支，其股價升逾7%。