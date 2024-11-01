荃威花園兩房僅售282萬　屋苑呎價再度跌穿6千元

樓價谷唔起，市場再有單位以低價售出，荃灣荃威花園兩房以282萬元易手，呎價僅約5,912元。資料顯示，呎價為屋苑約半年再次跌穿6,000元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角和富中心12A座中高層B室，實用面積約826方呎，三房套房間隔，以1,150萬元放盤，減價122萬元，以1,028萬元成交，減價約10.6%，呎價約12,446元，較4個月前同類型中層戶再跌價約5%。

●中原梁希廉指出，柴灣杏花邨46座中層1室，實用面積約826方呎，三房間隔，以1,150萬元放盤，減至1,090萬元售出，呎價約13,196元。

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城南海閣中層H室，實用面積約552方呎，兩房間隔，以780萬元成交，呎價約14,130元。

－－－－－－

九龍區

●美聯劉志偉表示，大角咀奧柏‧御峯2座中低層J室，實用面積約332方呎，一房間隔，以498萬元放盤，獲投資客洽詢，減28萬元，以470萬元獲承接，呎價約14,157元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣喜盈極低層單位，實用面積約666方呎，三房套房間隔，以約968萬元放售，兩個月減價約58萬元，以約910萬元易手，呎價約13,664元。原業主在2022年4月以約1,020萬元購入物業，是次轉售帳面虧損約110萬元。

●美聯錢永就指出，西南九龍匯璽2A期1B座中層C室，實用面積約360方呎，一房間隔，以712萬元成交，呎價約19,778元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園10座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價660萬元，減價後以605萬元易手，呎價約10,220元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山翠擁華庭15座低層A室，實用面積約675方呎，三房間隔，放盤一年累減40萬元，成交價620萬元，呎價約9,185元。

●中原黃達雄表示，大埔八號花園4座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，開價約400萬元，減至380萬元沽出，呎價約8817元。原業主於2018年以約490萬元購入單位，持貨6年現轉手帳面蝕讓110萬元，貶值約22.4%。

●利嘉閣羅富欽稱，粉嶺花都廣場一個連天台單位，實用面積約392方呎，天台270方呎，兩房間隔，以449萬元成交，呎價約11,454元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺牽晴間6座中層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價約499萬元，議價後以473萬元易手，呎價約11,051元。

●中原丘漢偉指出，荃灣愉景新城10座低層A室，實用面積約658方呎，三房套房間隔，享內園及泳池景，叫價750萬元，議價後以680萬元沽出，呎價約10,334元。

●中原凌活忠稱，荃灣荃威花園F座低層2室，實用面積約477方呎，兩房間隔，7月放盤價320萬元，減價38萬元，以282萬元易手，呎價約5,912元。資料顯示，呎價為屋苑約半年再次跌穿6,000元。

●中原伍耀祖表示，天水園嘉湖山莊7期景湖居2座中層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，放盤5日減價30萬元，以420萬元，呎價約7,678元。原業主於2022年以500萬元買入單位，持貨2年帳面虧蝕80萬元，貶值約16%。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑F座高層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減12萬元，以418萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,431元。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門怡峰園2座低層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔望山景，近日以約430萬元放售，獲換樓客洽購，減價後以418萬元售出，呎價約7,932元。

●祥益陳阿麗表示，屯門邁亞美海灣5座中層H室，實用面積約431方呎，兩房間隔，減價30萬元，以360萬元成交，呎價約8,353元。

●晉誠地產姚頌溏表示，屯門黃金海岸一期2座中層D室，實用面積約475方呎，成交價408萬元，呎價約8,571元。

●中原關偉豪表示，將軍澳城中駅8座中層F室，實用面積約731方呎，三房套房間隔，以875萬元易手，呎價約11,970元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣場3座中層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，5月放盤叫價680萬元，近日調整至660萬元，最終再減30萬元，以630萬元沽出，呎價約14,157元。

－－－－－－