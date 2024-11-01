灣仔合和商場正式試業　3層樓面逾20商舖陸續登場

合和集團旗下坐落灣仔的合和商場於今天(1日)正式試業，超過20間商舖將陸續於商場3至6樓試業，開放的商戶類別包括食肆、家居用品、美妝產品、運動用品以及童裝等。稍後正式開業後，商場將引進超過100家商戶，成為市民理想的「Family Mall」。同時，在試業期間，商場中庭將連續舉辦一系列活動，慶祝全新地標的誕生，從人氣電玩大型活動到中西薈萃的漫步市集。

該商場主打家庭客群，不少品牌旗艦店、親子空間及童裝品牌均進駐。當中包括於全亞洲首個大型「遊戲生活館」將於11月中登陸，佔地達1.2萬方呎。同時，被譽為日本的「國民家品店」，將由12月起在商場設立其全港最大分店，店舖面積達5萬方呎。

此外，商場引入全新運動項目進駐，商場由12月起亦設有超過1.2萬方呎的新興運動設施—匹克球(Pickleball)場地「Stackd Pickleball」，為運動愛好者提供一個全新的活動空間；商場相連6萬方呎綠化公園，顧客及社區人士可自由進出。

商場自今日起將連續7天舉辦「中西薈萃漫步市集」，匯聚超過30家本地獨立手作品牌；開幕活動期間，還將設置創意手作工作坊、愛心領養日及籃球射手大賽等多樣活動，讓家庭和朋友共襄盛舉。更有免費派發的精美禮品及小食，為整個社區注入歡樂氣氛。

合和商場聯同合和中心、胡忠大廈、163 QRE、QRE Plaza及GARDENEast的零售部分，共同組成繁華的合和商圈(Hopewell Cluster)。