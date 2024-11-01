兩啟德跑道區新盤周末對撼 新界樓推買樓送車優惠
2024年11月01日 22:06
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本周末的新盤戰場轉移至啟德跑道區，兩個樓盤即將正面對撼，於周六(1日)合共發售219伙。有新界餘貨盤推出「買樓送車」優惠促銷。
●元朗洪水橋#LYOS推出送車置業優惠
長實集團(01113)旗下已屆現樓的元朗洪水橋#LYOS，周五(1日)公布推出買樓送車優惠。集團營業部高級營業經理梁焯鏗表示，由11月5日起至12月31日，凡購買指定12伙「層層叠趣」花園複式戶的買家，均可獲贈價值約34.2萬元的純電動車一部，或可直接扣減樓價。該類戶型現時售價最低為複式C座30號單位，實用面積788方呎，折實價1,166.5萬元，折實呎價約14,803元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日暫沽逾41伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(1日)晚上7時起發售125個價單單位。據市場消息指，是日有約70組準買家出席，截至晚上9時半，暫沽逾41伙。資料顯示，是日發售的單位涵蓋一房至三房間隔，折實價介乎378.67萬至861.47萬元，折實呎價由約11,526元起。
●何文田明寓獲投資移民買家斥資8,500萬元購複式戶
佳明集團控股(01271)旗下何文田明寓，周五(1日)招標售出複式單位，成交價8,500萬元。集團營業及市務總監馮倩平指，上述為11至12樓A室，實用面積2,721方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，呎價約31,239元，買家為投資移民客戶。
●啟德天瀧三房成交價3,555萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，自步入現樓階段後銷情向好，周五(1日)通過招標以3,555萬元售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為3座10樓B室，實用面積1,085方呎，三房間隔，呎價約32,765元。項目在兩周內沽出27伙，套現約10.8億元。
●啟德DOUBLE COAST I 周六賣68伙
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，將於周六(2日)首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，另有10伙將招標出售。將發售的價單單位包括2伙開放式戶，17伙一房戶，36伙兩房戶及3伙三房伙，實用面積265至627方呎，折實價442.3萬至1,285.2萬元，折實平均呎價約18,505元。
●啟德柏蔚森II周六發售151伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周六(2日)以先到先得形式發售151伙，可享6至15%的折扣率，折實價介乎502.9萬至1,039.5萬元，折實呎價約17,523至27,141元。售價及呎價最低為2座1樓J室，實用面積287方呎一房。
●藍田KOKO ROSSO兩房售868.6萬元
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周五(1日)錄得6座10樓B室的成交，單位實用面積468方呎，屬兩房間隔，成交價868.6萬元，呎價約18,560元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出856伙，套現逾80億元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，是日錄得兩宗成交，包括以招標形式售出1座28樓C室頂層特色戶，實用面積295方呎，一房間隔，附連177方呎平台，成交價770萬元，呎價約26,102元。另一宗成交單位為2座22樓A室，實用面積405方呎，兩房間隔，以972.38萬元售出，呎價約24,009元。
●啟德海灣第1期一房呎售約16,747元
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，今(1日)連沽兩伙，包括2A座15樓K室，為實用面積308方呎的一房單位，成交價515.8萬元，呎價約16,747元。
●粉嶺北ONE INNOVALE特色戶成交價720萬元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周五(1日)招標售出C座地下21室，實用面積463方呎，屬於兩房連儲物室間隔，外連200方呎花園，成交價720萬元，呎價約15,551元。