兩啟德跑道區新盤周末對撼　新界樓推買樓送車優惠

本周末的新盤戰場轉移至啟德跑道區，兩個樓盤即將正面對撼，於周六(1日)合共發售219伙。有新界餘貨盤推出「買樓送車」優惠促銷。

●元朗洪水橋#LYOS推出送車置業優惠

●屯門兆康NOVO LAND第3B期單日暫沽逾41伙

●何文田明寓獲投資移民買家斥資8,500萬元購複式戶

●啟德天瀧三房成交價3,555萬元

●啟德DOUBLE COAST I 周六賣68伙

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，將於周六(2日)首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，另有10伙將招標出售。將發售的價單單位包括2伙開放式戶，17伙一房戶，36伙兩房戶及3伙三房伙，實用面積265至627方呎，折實價442.3萬至1,285.2萬元，折實平均呎價約18,505元。

●啟德柏蔚森II周六發售151伙

●藍田KOKO ROSSO兩房售868.6萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周五(1日)錄得6座10樓B室的成交，單位實用面積468方呎，屬兩房間隔，成交價868.6萬元，呎價約18,560元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出856伙，套現逾80億元。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙

●啟德海灣第1期一房呎售約16,747元

●粉嶺北ONE INNOVALE特色戶成交價720萬元