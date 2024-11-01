長實惠州瀧珀設港人專屬優惠 準現樓售價38萬人幣起

長江實業集團旗下和記地產集團的惠州住宅項目瀧珀，為香港人提供多項專屬優惠，準現樓單位售價由約38萬元人民幣(下同)起，月供更低至約1,500元。

和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，瀧珀配套完善，周邊自然資源豐饒，享有海濱景致。是次推出一房單位售價約38萬元起，而項目高層兩房單位空間靈活實用，性價比高，售價約51萬元起。項目近月銷售查詢不斷，反映項目備受港人認可。

瀧珀位於深圳都市圈，為區內大型住宅物業，總建築面積約250萬方呎，涵蓋多層複式單位(5層高)及高層住宅。其中，高層住宅的兩房單位建築面積約775至約882方呎，間隔布局靈活實用。所有兩房單位均配備景觀露台，兩間睡房均設有窗台，主人房空間寬敞，可容納特大雙人床和衣櫃。

項目建有區內罕有的豪華住客會所，總建築面積達25,000方呎，提供園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等多元化設施。

近期樓盤在香港積極展開推廣活動，更提供專享優惠及服務，過去數月睇樓團反應熱烈。發展商將繼續安排睇樓團，y讓有興趣人士到現場參觀。