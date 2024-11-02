【東方日報產評】精準化債救樓市　華振經濟正合時

剛踏入11月，安度了「股災月」，年結月又未到，看似是平淡的月份，但實際上，迎面而來的是對全球經濟有着重大影響的超級周！所講的是下周美國總統大選、聯儲局議息及中國重要會議將落實今次刺激經濟措施的救市規模。基本上，美國政局底定後，資金焦點將由避險重投回報，隨着中國精準投放資源化解地方債務及內房危機，並盤活資本市場支持宏觀經濟發展，時點上將有望迎來資金東來的機遇，並將為明年的中國、亞洲甚至全球經濟展望注入強心針！

目前觀美國總統大選形勢，強勢歸來的前總統特朗普似乎佔了上風，惟也別低估現任執政黨民主黨的影響力，最終鹿死誰手，影響的是美國重大政策的持續性及經濟改革(包括減少政府財政赤字)進程，還有中美關係，任何違背自由貿易主義及全球利益的極端固霸行為，將加快美國經濟競爭力倒退，提速全球去美元化。對全球投資者而言，美股目前估值高企，最新公布的非農就業數據遠遜預期，一旦確認經濟急速降溫，這幾年高配美股的趨勢確認逆轉，全球資金尋求新出路將成共同目標。

在時點上，中國選擇在美國啟動減息周期後，宣布大規模刺激經濟措施；在下周美國總統大選有結果後，中國將舉行重要會議批准刺激方案，估計規模是史上新高，一定程度反映，中國政策正精準配合潛在全球資金流向變動，目的是要引資東來，將刺激經濟政策的效益發揮得最好，為一場經濟翻身戰給力。

事實上，今年首3季中國經濟動力持續減弱，就連一直挺着經濟增長的出口亦見放緩，加上通縮威脅，內需疲弱。為此，9月下旬公布的一系列救市措施，重點是一改強調治理、改革、強監管的緊縮取態，出重拳打救地方政府財政及內房行業，拔除一直拖累經濟表現及利淡中國資產估值的燙手山芋，是當局政策取向的重大變化。

畢竟當局要救市，若地方政府繼續「莫財」，只怕百事難成；而作為主要資產的房地產市場流動性近乎停滯，就連國企存活都成問題，民營經濟更加無望，一旦通縮與衰退雙雙來襲，安居樂業等基本民生事都搞不好，更動聽、更具高度的產業戰略也顯得不切實際。

要走出這個死胡同，單靠內部「塘水滾塘魚」難以起效。乘着美國大選因素即將消散，美元資產估值確認見頂，減息周期重啟，此時中國出重招救市，並重點激活資本市場，加大對外開放，務求刺激內部需求，吸引更多外資「新水」東來，絕對不是無的放矢。

說實在，無論誰入主白宮，中美博弈的格局都會持續。美國的經濟與債務問題積重難返，不見得會在短時間內起重大變化。更多資金押注美國減息，資金成本趨降有利全球資本市場流動性，就看誰有題材、有本事「吸金」。中國正努力解開拖累經濟的兩大枷鎖(地方債務及內房危機)，提振景氣可期，配合資本市場動身，一場圍繞中美的資本爭奪戰已悄悄開打。且別低估中國救市的決心，得為世界資金流逆轉作好準備。