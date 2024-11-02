陳政深：恒指周線四連陰恐歷史重演　或跌至16000點

港股上周五反覆上升，恒生指數升近200點，惟以全周計算指數仍有83點之跌幅，已是連續第四周下跌。從周線圖審視，恒指已出現四連陰，參考過去三年，四連陰往往是跌市先兆。2022年2月，指數由24,861點，跌至十月份的14,770點；2023年2月，指數由22,623點，跌至翌年一月的14,794點。是次如果歷史重演，恒指再回至16,000點只是保守預期，因此在未來兩周，必須出現足以令市場信服經濟前景樂觀的消息，港股在今年餘下時間可有運行。

截至六月底止半年度，集團之營業額為7.41億元，EDITDA為2,100萬元，經營活動現金流為2,900萬元；但如果計及併入城巴的因素，同期之營業額將達27.5億元，EBITDA達3.65億元，經營活動現金流2.22億元。城巴目前有逾300條路線，每日載客量達110萬人次，去年EBITDA達4.43億元，本身已可為集團提供穩健之現金流；如果計及其衍生的匯達傳媒，更效果將更為顯著。匯達為香港第三大戶外廣告商，除城巴車身外，亦獨家代理東鐵線、屯馬線、輕鐵及港鐵巴士之廣告。

疫情過後，巴士的客量已逐步回升，而根據目前的機制，票價亦有上升空間，此外，政府一直鼓勵企業發展新能源運輸，城巴亦已分別購入電動巴士及氫燃巴士，集團本業為能源，未來可望產生協同效應，降低能源成本。漢思能源目前市值僅9.23億元，估值甚為便宜，以20億元市值計，重返前高位0.43元並不過分，現價值博率高。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)