廖嘉豪：美元利好消退　留意低吸澳元日圓

明天美國總統選舉雖勢成焦點，但對美元的支持作用則或開始減退，上周美匯指數已未能企穩104.4水平並跌至103.9左右。花旗分析員預測，即使特朗普當選以及共和黨掌控參眾兩院，對美元的利好作用或約5%。而美匯指數已由9月27日低位100.381升近4%至最高104.43，或受特朗普選情升溫推動，但升幅或已反映大部分特朗普勝選的潛在利好因素。美元或在特朗普正式當選時稍為走高，但潛在上升空間可能已不多。

若特朗普勝選加上共和黨掌控參眾兩院，澳元兌美元或先跌至0.65左右，因市場或擔心加大對中國貿易限制並拖累澳元表現，但澳元其後反彈機會亦較大，始終澳洲是少數可能不受美國直接關稅威脅的經濟體之一。若澳洲國內經濟活動繼續優於預期，澳洲央行推遲首次減息的風險亦將增加。花旗分析員維持澳洲央行明年2月才首次減息，澳洲央行鷹派立場與聯儲局減息或令澳元利率在2025年第二季開始或高於美國政策利率。因此，若澳元兌美元跌至甚至跌穿0.65水平，屆時低吸澳元的風險回報平衡或較吸引。

賀錦麗若勝選，美元或明顯跑輸澳元、離岸人民幣、日圓和英鎊。關稅溢價利好美元作用消退、聯儲局減息預期升溫限制美債收益率升勢並令美元缺乏高息支持，以及利好亞洲貨幣的季節性因素，均可能導致美匯指數迅速回落至9月下旬低位的100.5，中線甚至可能跌低於100水平。

美元兌日圓升勢上周限制在154水平，符合一直提及的上行空間或限於152至153左右，但難以突破155預期，美元兌日圓在152以上低吸日圓的值搏率或較高。日圓除受惠央行貨幣政策正常化外，市場對日圓需求上升亦是中線推動日圓升值的要素。企業收購合併活動亦似由過去日企收購外企逆轉。最新流入日本的海外直接投資規模已由今年年中低位升至近3,000億日圓，而流出日本的海外直接投資亦由今年年中高位約2.5億日圓開始減少，趨勢持續或增加日圓需求。

另一個增加日圓需求的動力或來自日本主要壽險企業的外匯對沖比率回升。日企需沽日圓買外幣以投資海外資產，企業可選擇同時沽美元買日圓以對沖海外投資的外匯風險，但日企的外匯對沖比率由2018年峰值約60%跌至最新約38%的12年低位。若日圓因貨幣政策正常化及外資增加收購日企而逐步升值，或不利日企把海外收益兌換成日圓的價值，料日企或開始加快沽美元買日圓去提高對沖比率保障自身利益，有利日圓中線升值步伐。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪