美股反彈　道指一度飆562點　Apple跌逾1%

美股於11月首個交易日(1日)上升，美國上月非農業新增職位遠少過市場預期，加強市場對聯儲局減息信心，加上亞馬遜上季業績好過預期，刺激道指一度升逾560點，收報42,052點，升288點或0.69%；納指收報18,239點，升144點或0.8%；標指收報5,728點，升23點或0.4%。不過總計全周，道指累跌0.2%，標指及納指亦分別跌1.4%及1.5%。

反映中國概念股表現的金龍指數周五反彈0.1%。不過，港股美國預託證券(ADR)則較本港收市下跌，收報20,425點，下跌81點或0.4%。滙豐控股收報71.82港元，較港收市高0.3%；騰訊控股收報416.796元，較港收市低0.57%。

美國勞工部公布，10月美國非農業職位增長由9月的22.3萬個，大幅放緩至1.2萬個，為2020年以來增速最慢，兼遠低過市場預期的增加10萬個，期內失業率則維持於4.1%。另外，10月份ISM製造業指數亦由9月的47.2降至46.5，差過預期的上升47.6，並連續7個月處於50之下的盛衰分界線。

美國就業數據疲弱，但市場認為數據是因颶風及波音工潮所致，所以聯儲局不會因而大幅減息，掉期市場顯示，交易員大多預計聯儲局下周減息0.25厘。

個股方面，亞馬遜上季業績強勁，股價升6.2%；據外媒報道，亞馬遜行政總裁貝索斯向監管當局提出申請，計劃出售1,640萬股亞馬遜股票，套現金額達30.5億美元。

英特爾上季雖然盈轉虧，對今季發出樂觀的收入指引，股價亦飆7.8%，為表現最強道指成分股。不過，標普道瓊斯指數公司公布，人工智能(AI)晶片生產商英偉達(Nvidia)將取代英特爾，成為道指成分股，變動將於下周五(8日)美股開市前生效。

另一隻科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)在大中華市場表現持續疲弱，並預計今季整體收入只有低至中單位數升幅，低過分析員預期的6.6%增幅，拖累股價跌1.3%。

經濟數據出爐後，美國債息走勢反覆，10年期債息一度跌6.39個基點，至4.2205厘，不過其後轉升10.3個基點，報4.39厘；對息口較敏感的2年期債息亦一度跌10.74個基點，至4.0628厘，其後亦轉升4.6個基點，報4.212厘。

美元兌多數貨幣走勢反覆向上，美匯指數報104.3，升幅0.4%。美元兌日圓升0.6%，報152.98日圓。歐元兌美元則跌逾0.4%，報1.0834美元。此外，虛擬貨幣「一哥」比特幣一度高見逾7.15萬美元，隨後倒跌至6.87萬美元附近。