股價天與地！英偉達取代英特爾成道指新貴　彰顯AI時代變遷

晶片龍頭英偉達(Nvidia)取代英特爾(Intel)成為入道指成分股新貴，反映人工智能(AI)熱潮及半導體行業的重大轉變。標普道瓊斯公司在美股周五(1日)收市後公布指數成分股調整，英偉達及油漆製造商宣偉(Sherwin-Williams)將取代英特爾(Intel)及陶氏化工(Dow)，成為道指成分股，調整將於下周五(8日)美股開市前生效。

標普道瓊斯公司指，成分股調整是為了確保半導體行業及原材料行業有更具代表性的股份，反映英偉達的重要性已超越英特爾。

曾為晶片行業龍頭的英特爾，優勢已漸被台積電等對手取代，甚至錯失AI浪潮。公司股價年初至今累跌逾50%，為同期道指表現最差成分股。反觀，英偉達目前已成為全球半導體首屈一指企業，歸功集團晶片在推動生成型AI技術方面發揮重要作用，並股價過去兩年累升超過8倍，單計今年升幅已達1.7倍。

分析人士認為，這次調整標誌着人工智能(AI)及高性能計算的重要性日益增強。英偉達作為AI GPU的領先供應商，能夠吸引更多投資者關注新興技術，傳統的半導體公司則面臨較大壓力，尤其是在數據處理、AI模型訓練等高增長領域。這一調整也可能讓更多投資者意識到AI對未來經濟的潛在影響，從而提升相關領域的估值。這將引導市場投資風向，進一步提升科技板塊在整體市場的權重。

另一方面，市場估計，「科技七雄」(Magnificent 7)中的Meta有機會成為下一間被納入道指成分股的股份。科技七雄中，除英偉達外，亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)及蘋果公司(Apple Inc.)均是道指成分股。