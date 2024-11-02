內地最賺錢地鐵碌落神壇　深圳地鐵蝕38億人幣　炒車皆因...

深圳地鐵集團為內地最賺錢的地鐵公司之一，過去10幾年以穩定盈利著稱，不過根據近日公布的業績報告，集團2024年上半年虧損約38億元人民幣(下同)。內媒分析，深圳地鐵業績炒車，背後原因是集團最賺錢的業務熄火，意味地鐵背後賺錢的邏輯已變。

今年上半年深圳地鐵的乘客量持續增長，日均客流量超過800萬人次，半年累計運送乘客約13.44億人次，按年增長逾17%。儘管如此，單靠票務收入仍無法支撐地鐵營運成本，上半年交通業務收入約47.79億元，但營運成本高達60.03億元，單在交通業務方面就虧損12.24億元。深圳地鐵現時有17條營運路線，393個車站，全線網總長度達524.68公里，維修及安檢支出構成重要成本開支。

深圳地鐵從來不靠交通軌道業務賺錢，而是靠着「站城一體化」業務及對房地產的投資去維持盈利，過去一躍成為全國最賺錢的地鐵公司。站城一體化是指集團利用地鐵周邊土地資源，興建住宅、商業、公寓、辦公大樓及旅館等，打造成為一個多功能的城市綜合體。

在地產行業火熱的那些年，地鐵公司依靠該業務，出售或出租大樓賺得盤滿缽滿。惟隨着房地產下行，該業務賺錢能力大不如前，毛利率急跌，從2021年的69.67%，大降至2023年的37.4%，今年上半年進一步挫至36.1%，成本則按年上漲逾6.5倍。