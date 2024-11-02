英不打算對華電動車加徵關稅　業界：有助雙方互利共贏

歐盟對從中國進口的電動車加徵為期5年的反補貼稅日前正式生效。對此，英國方面表示不打算跟隨歐盟這一決定。英國汽車業從業員表示，英國政府此舉正確，有助於中英雙方互利共贏。

內媒報道，尼克·維拉孔是英國倫敦某中國品牌電動車的銷售人員，已有多年經驗。他表示，中國電動車價格合理，技術先進，在英國消費者中備受好評，英國政府不打算加徵關稅有助於中英兩國的互利共贏。

尼克表示，無論老少，其顧客都表示中國電動車價格實惠，外觀奢華，技術先進。他認為英國作出正確決定，市場上有中國產品，意味可以有更多選擇。另一方面，這有利於中英互利互惠，因為中國是世界上最大的鋰電池生產國，是電池製造業的領導者。「我們應該歡迎中國，我認為這是對每個人都有益的決定。」

報道引述英國48家集團俱樂部主席傑克·佩里指，歐盟的決定十分短視，長期來看將給歐盟自身帶來消極影響。他認為，歐盟的決定只是短期解決方案，並會帶來長期問題。歐盟發展速度將放慢，在可再生能源及高質量發展的領域無法與世界接軌。他又認為，歐盟將失去發展動力，從長遠來看，消費者將付出更多代價，這樣的政策初看來有助於歐盟內部市場 ，但並不具前瞻性。