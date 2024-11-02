特朗普媒體集團TMTG挫13%　Truth Social將被社交媒體X吞併？

外媒周五(1日)報道，美國共和黨總統候選人特朗普的社交媒體公司Truth Social可能成為億萬富豪馬斯克旗下社交媒體X的一部分。

市場估計，馬斯克可能會收購媒體集團Trump Media & Technology Group(TMTG)，並把其所推出的Truth Social歸入X之中。特朗普陣營內部一直猜測，Truth Social將在某時被X吞併。據報馬斯克正關注Truth Social與X進行某種形式的合併。惟報道指，這些是特朗普陣營內部的猜測。

早於今年3月就有報道指，特朗普去年夏季曾詢問馬斯克，是否有興趣收購TMTG。不過在9月，特朗普在一次訪問中堅稱，他不會出售在TMTG的股份，原因是其股價在他與民主黨總統候選人賀錦麗辯論後表現低迷。

TMTG周五勁跌13.53%至每股30.56美元，儘管周一(25日)開始出現雙位數攀升，但在過去5天內，仍重挫約20%。在過去3個月，則大漲30%，反觀標指僅升4.8%。隨着美國總統大選日臨近，該股可能會持續大上大落，華爾街警告，如果特朗普再度落選，TMTG股價恐會跌至0美元。