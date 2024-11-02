克而瑞：內地上月樓市成交返年內高位　11月淡季增長料回落

根據內地房地產研究機構克而瑞統計數據，10月因中國核心一二線城市利好新政持續發酵，整體成交回歸年內高位，然而11月隨着新政利好效應遞減，疊加季節性因素，市場增長動能放緩預期小幅回落。

報告指，得益於新政利好和房企大折扣力度促銷積極自救，10月新房供應回落近四成，成交延續U型走勢達到年內次高，10月單月成交按年上漲44%，較第三季月均上升45%。二手房方面，10月成交走強，按月上升25%，按年增18%。按年計，首10個月與去年持平。土地成交規模延續按年下行，熱度略有回落，10月平均溢價率3.8%，較上月全月下降0.3個百分點。

城市供應方面，報告稱，10月供應規模階段性回落，不及第三季月均。30個重點城市新增供應715萬方米，按月下降38%，按年降24%，與第三季月均相比降幅21%，首10個月按年降幅為32%。一線供應大幅回落，回歸7至8月水平，二三線城市供應跌幅不及一線，累計按年降幅仍在三成以上。

至於新房成交，報告顯示，得益於新政持續效應和傳統營銷旺季，10月成交止跌企穩，延續9月回升態勢，達年內次高；據其監測數據，10月30個重點城市整體成交1,405萬方米，按月上漲44%，按年持平，與第三季月均值相比增長45%，首3個季度累計按年下降30%。

克而瑞指，一線城市是新政直接受益者，成交按月、按月齊增，二三線城市成交按月增幅不及一線，按年持降，累計按年降幅顯著高於一線。

二手方面，10月18個重點城市二手房成交面積預計為971萬方米，按月增長25%，按年增長18%。首10個月累計成交面積預計約8.8萬方米，按年增長2%。

城市交投方面，按月計，一系列政策刺激下，10月二手房市場有所升溫，除蘇州、揚州等4城外，其餘14個城市成交均回升，特別是深圳、上海等成交領漲，按月增幅分別達90%和65%，深圳更創2022年以來單月新高。

克而瑞認為，10月因核心一二線城市利好新政持續發酵，整體成交回歸年內高位，11月隨着新政利好效應遞減，疊加季節性因素，市場增長動能放緩預期小幅回落。其中，二手房市場仍處於高位震盪行情，市場份額佔比並將進一步增長。因為剛需購房客群基數較大，疊加二手房業主延續以價換量策略，市場韌性仍略好於新房，預期11月整體成交規模將延續高位。