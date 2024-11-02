Apple購繪圖軟件商Pixelmator　入股衛星通訊公司Globalstar

蘋果公司(Apple Inc.)一日內分別公布兩單收購及入股事宜，當中涉及收購繪圖軟件商Pixelmator，另外並入股美國衞星通訊公司Globalstar。

外媒報道，有17年歷史的Pixelmator過去主力為Mac及iOS作業系統開發應用程式(App)，公司周五(1日)公布有關收購，表示其團隊將加入蘋果公司。

Pixelmator表示，已簽署協議將被蘋果公司收購，尚待監管機構批准，並表示Pixelmator Pro、Pixelmator for iOS和Photomator應用程式目前不會有重大變化。

另外，衞星通訊公司Globalstar獲蘋果公司入股，刺激其股價周五(1日)收市勁升31.4%。據報蘋果公司將投入11億美元現金，以及4億美元收購Globalstar的20%股權。該衞星公司指，部分資金將用來償還債務。交易料將於下周二(5日)完成。

報道提到，合作有助為上網受限制地區客戶提供衞星連接。Globalstar將把85%的網絡容量分配予蘋果公司。此外，蘋果公司早於2022年就與Globalstar合作，推出一項允許蘋果公司用戶由偏遠地區發送緊急訊息的功能。