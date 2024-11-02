金價衝向3000美元　惟中國需求銳減　金舖執笠潮恐未完

根據世界黃金協會統計，截至10月，年初至今金價已經39次創新高，不過金飾交易卻熄火，其中中國的情況更為明顯。由於金價飆升及經濟疲弱雙重影響，年初至今中國金飾需求按年減少逾兩成，而且掀起金飾店倒閉潮，有港商半年已關閉180家中國門市，即平均每日關一家，這輪關店潮恐怕仍未完。

內媒指，根據世界黃金協會發布的第三季《全球黃金需求趨勢報告》，今年第三季全球黃金需求總量為1,313噸，按年增長5%；因第三季金價連創新高，以美元計價的黃金需求總額首度突破1,000億美元，按年增長35%，刷新紀錄。其中，西方投資需求強勢回歸，推動第三季全球黃金交易所買賣基金(ETF)需求轉正至95噸，成為增長的主要動力。

高盛將金價未來一年目標預測調整至3,000美元，金價仍然高企，不過中國金飾交易熄火，金飾店更迎來寒冬。內媒指，中國第三季金飾消費較去年同期大跌34%，較10年平均低36%，受累金價飆升，加上經濟疲弱，年初至今中國金飾需求總量為373噸，按年減少23%。

世界黃金協會中國區首席執行官王立新指，目前高金價帶來的資金成本壓力將使行業進入調整期，這將是黃金市場的第四次大規模調整。

內媒估算，如果所有金飾店門市能維持5年回本期的存活模式，從2023年的10萬家門市，減少20%至2025年的8萬家，才有可能實現供需平衡。在可持續營運模式下，即相當於商場租期的3年回本期，門市最佳數量約6萬家，意味將比2023年減少40%。以此推算，約有4萬家要收攤。