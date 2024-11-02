陳鳳珠：人行推新貨幣政策工具　效用料顯著

人行於日前啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場的一級交易商，原則上每月展開一次操作，期限不超過一年。由於今年11月及12月各有1.45萬億元人民幣的中期借貸便利(MLF)到期，共佔目前MLF餘額的四成以上，預期人行此時推出買斷式逆回購操作，有助對沖年底前中期借貸便利的集中到期，維護年底的流動性合理充裕。

今次人行推出新的貨幣政策工具，與以往的逆回購操作有所不同。逆回購為人行通過向一級交易商購買有價證券，並約定一個期限讓一級交易商將有價證券買回去，即通過抵押品貸款予一級交易商，再向市場投放流動性，其主流模式為質押式回購，交易中的債券押品被凍結，無法在二級市場流通。

逆回購操作期限通常為期7天，最長期限為14天，主要緩解月末、季末和長假期帶來的短期資金壓力。人行在實施逆回購操作時，回購利率普遍低於市場回購利率，因此有助令市場短期利率下跌。惟目前部分機構不積極參與投標，導致市場上的投標競爭不足，未能真正反映資金的實際需要情況。

至於買斷式逆回購則為人行買斷有價證券再行回購或另行賣出的權利，即人行在回購期間擁有相應債券的所有權和使用權，可提高相關債券的流動性，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。公開市場買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，機構可根據自身情況選擇不同利率投標，按照從高到低的順序依次中標，機構的中標利率為自己的投標利率，因此相信更能反映機構對資金的需求程度。

另外，人行早前展開證券、基金、保險公司的互換便利操作，互換便利為人行委託特定的公開市場業務一級交易商，與符合行業監管部門條件的證券、基金、保險公司展開互換交易，使用所持有的債券、股票交易所買賣基金(ETF)等作為抵押，換取流動性更高的國債、央票後再進行融資，獲得的資金用於投資股票市場。由於央行需要執行互換便利，透過買斷式逆回購獲得的國債可用於互換便利操作，不用增加基礎貨幣的投放，除可推動資金進入市場，亦可穩定人民幣匯率走勢。

由此可見，人行一直積極部署貨幣政策工具以支持市場的流動性及金融市場走勢，預期未來將會加碼刺激措施，有助推動經濟恢復增長。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)