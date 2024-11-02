陳樂怡：美大選結果恐觸發市況調整　就業數據強或礙減息

11月環球政經重要事件眾多，市場波動性料將加大。美國將於11月5日舉行總統大選，搖擺州民調及博彩公司賠率顯示共和黨總統候選人特朗普佔上風，市場押注共和黨全勝。不過，投資者宜留意最後選舉結果，若然雙方票數接近，其中一方提出異議，引發法律糾紛，僵局情景或會觸發市況調整。另外，聯儲局於大選後將會舉行議息會議，若10月就業數據再次強於預期，料會抑制減息空間，續支持美匯、債息企於高位。

港股方面，市場觀望11月初人大常委會會議，有報道指內地考慮在人大常委會上批准未來幾年發行逾10萬億元人民幣債券，以提振經濟。報道並提出若特朗普勝選，中國或宣布更強而有力的財政刺激方案。我們認為投資者一方面管理有關特朗普上場，潛在中美關係惡化的風險，另一方面留意內地穩增長政策力度、經濟及企業盈利改善進展。

我們認為穩增長政策傳導需時，投資者的預期回暖觸發首階段估值修復，現已進入觀察及驗證期。恒指進一步上行空間視乎穩增長政策力度能否使經濟持續性好轉，帶動長線基金回流。就目前已公布季績的企業而言，第三季業績普遍續受宏觀經濟影響，但第四季初經營環境略有好轉，後續關注復甦勢頭的持續性。恒指短線阻力仍見於21,000點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)