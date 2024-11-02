郭家耀：中海油估值平兼息率吸引　考慮趁低逐步收集

中國海洋石油(0883)日前公布今年首3季業績，期內盈利1,166億元人民幣(下同)，按年增長19.5%；營業收入3,260億元，上升6.3%。單計第三季，盈利369.3億元，按年增長9%；營業收入992.5億元，下跌13.5%。

今年首3季，淨產量達5.42億桶油當量，上升8.5%。其中，中國淨產量達3.69億桶油當量，上升6.8%，主要得益於渤中19-6和恩平20-4等油氣田的產量貢獻；海外淨產量1.73億桶油當量，上升12.2%，主要得益於圭亞那Payara項目投產帶來的產量增長。

勘探方面，公司共獲得9個新發現，成功評價23個含油氣構造。其中，中國海域獲得新發現文昌10-3東，展現珠江口盆地西部中深層天然氣良好勘探前景；成功評價曹妃甸23-6，該構造有望成為大中型油田。

開發生產方面，渤中19-2油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、深海一號二期天然氣開發項目等7個新項目順利投產，其他新項目正穩步推進。

今年首3季，布蘭特油價按年基本持平。首3季公司實現油氣銷售收入約2,714.3億元，按年上升13.9%，主要原因是銷量增加、實現價格上漲以及匯率變動的綜合影響。期內公司的平均實現油價為每桶79.03美元，上升2.9%。實現氣價每千立方英尺7.78美元，按年跌1.8%。公司桶油主要成本管控良好，首3季桶油主要成本為28.14美元，按年基本持平。此外，公司資本支出約953.4億元，按年增加6.6%，主要原因是在建項目及調整井工作量有所增加。

中海油業績大致符合預期，受油價下滑影響，第三季收入出現下滑，淨利潤按季亦有所減少。近日市場關注需求降溫及地緣政局影響下降，油價回落至70美元下方水平，短期或影響中海油表現。不過，考慮到股價由高位回落不少，估值水平便宜，加上息率吸引，預計進一步下滑空間應不多，不妨趁低逐步收集。

獨立股評人郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)