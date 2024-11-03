鄺紫珊：加密貨幣獲特朗普賀錦麗力撐　值得留意

踏入美企業績期，加上大選在即，市場波動加劇。美股基金表現升勢持續，主要是受科技七雄表現拉升，特別是特斯拉在公布業績後大升，至於美國中小型股基金也跟隨上升，受惠於共和黨總統候選人特朗普效應的中小型股更是被市場大幅炒上。

美國大選進入倒數階段，市場觀望氣氛增加。當地民調機構表示，特朗普在七大關鍵州的民調小幅領先，讓其當選機率上升至62.8%，民主黨總統候選人賀錦麗當選機率則下降至36%。事實上，美國大選最好的結果是共和黨與民主黨分掌總統與國會，兩黨分治可避免一黨獨大，若一黨獨大，只會讓市場波動增加。幸好美國有良好的基本面，即使短線因政治因素加劇震盪，這可以為投資者提供加碼的機會。

全球央行溫和減息，很大機會經濟軟著陸，若然經濟重新加速，通脹隨後又再重來。但中長線而言，也不用看得過於悲觀，未來經濟偏向相對樂觀，但多方消息面影響投資環境，也需保持警覺，建議以股票配搭固定收益資產。股市部分可布局具備長線結構性題材支撐的人工智能(AI)科技股及醫療產業等；固定收益方面，可選擇受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金。

美國大選臨近，部分投資者會傾向選擇某位候選人支持政策而受惠的概念股，故這段時間造就不少中小型股大幅飆升。由於兩人選情接近，建議可考慮兩人同時支持及受惠的產業，如加密貨幣相關產業，那不論是特朗普，還是賀錦麗勝出，投資者都可以受惠。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊