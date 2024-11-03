【星期一‧炒啲乜】美大選遇上超級央行周　港股勢勁Chok？

本周金融大事浪接浪，當中最矚目的非周二(5日)舉行的美國大選莫屬，其次是內地即將舉行為期5日的人大常委會會議，還有聯儲局、英倫銀行及澳洲央行的議息會議，另外市場仍觀望企業業績，分析料港股將維持窄幅上落，短期難有突破，在20,000點有支持，不過21,000點阻力仍大。

是次美國大選選情激烈，有意見認為，無論是特朗普還是賀錦麗入主白宮，對華的政策料不會有太大變動。市場目前密切關注美國日後的政策及取態可以令哪些產業受惠，以作投資部署。至於內地的人大常委會會議，市場則憧憬很可能決定救市方向及規模。

周內多家主要央行議息，經濟學家預測，聯儲局將於11月減息0.25厘，並預計在12月進行相同幅度減息。Jefferies高級經濟學家Thomas Simons指，經濟似乎並不迫切需要寬鬆政策。

英倫銀行繼9月維持5%利率不變後，高盛估計央行11月起將以每次減0.25厘的步伐持續減息，在明年9月將利率減至3%。此外，市場普遍預期澳洲央行將繼續維持4.35%的利率，央行仍堅守鷹派作風，甚至考慮進一步加息，原因是核心通脹率至今仍逼近4%。

數據方面，10月財新中國綜合採購經理及服務業採購經理指數將於周二公布，內地進出口及外匯儲備數字將於周四(7日)出爐。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

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