市建局：九龍城沙浦道項目研自行發展　未來續量入為出

市區重建局的九龍城啟德道/沙浦道發展項目早前流標收場，市建局行政總監韋志成表示，若項目因收回招標而停滯不前，除了影響九龍城舊區更新及與啟德發展區的連接外，亦會拖慢衙前圍道項目的進程。團隊確實有必要在項目發揮的規劃和社區裨益、所涉及的發展成本及風險等不同方面，仔細研究自行發展沙浦道項目的可行性。

他表示，沙浦道項目除了是對接啟德發展區的重要連接點外，團隊亦在項目的商業部分預留商舖，供沙浦道項目和衙前圍道項目範圍內具潮泰特色的食店及「老字號」食肆，繼續在區內經營，鞏固和彰顯地區特色。

市建局的收入來源相當窄，主要依靠將重建項目推出招標，從中標合作發展商收取前期款項，才有能力應付下一批重建項目的收購和補償支出。

無論市建局研究日後將沙浦道項目重新推出招標，抑或自行發展，客觀事實是項目在今個年度將不會為市建局帶來前期款項收入，無可避免影響市建局的現金流。

重建項目量入為出 適時再作融資安排

雖然市建局早前已發行120億港元的債券，以應付今、明兩年會踏入收購階段已開展項目的收購開支，預計涉及大約300億元。要達致穩健的財務及現金流狀況，市建局團隊需審慎考量每個項目推出收購的時間和步伐，量入為出，尤其是涉及大型重建項目的收購，例如土瓜灣明倫街／馬頭角道及毗鄰的土瓜灣道／馬頭角道項目，以及靠背壟道／浙江街的公務員建屋合作社項目。

至於仍未推出招標的項目，包括山東街／地士道街、土瓜灣道／榮光街和觀塘市中心第4及第5發展區，以及在五年業務綱領內仍未開展的項目，市建局亦需因應現金流狀況、環球經濟及本地樓市等外在因素，作慎重部署及「動態」管理、適時調整項目不同階段進程的時間。

連同早前發債120億港元，市建局現時的現金流，足可應付今、明兩年的收購開支。因應重建項目在未來一段時間的招標安排及結果，當局會考慮在適當的時候，再安排發債或銀團借貸。然而，市建局必須以應有的謹慎和盡其應盡的努力維持財務穏定性，當局不能單靠融資來推動市區更新，更加不應以借貸所得的資源來推動預期會涉及嚴重虧蝕的重建項目。