港府：「香港品牌」對海外市場有獨特價值　極具發展潛力

港府上周率近百人的金融及創科界的商務代表團，出訪沙特阿拉伯利雅得。有財金官員發表網誌稱，此行成果豐碩，促成和見證了一連串的合作項目，從金融產品於當地上市、投資和企業合作的備忘錄簽署，以至初創企業的投資路演，又指對很多海外市場而言，「香港品牌」有着獨特的價值，並極具發展潛力。

他指，在與中東不同背景的機構代表交流時，均不約而同提到，香港金融市場高效成熟、產品多元創新、專業服務水平高、在多個領域與國際標準接軌，以至經歷過不同周期和挑戰並不斷完善監管制度等，成為中東推動金融市場改革發展的重要參考對象，有助他們在自身發展過程中，能更好準備應對各種風險和挑戰。

在創科方面，一些香港創科的新產品和解決方案，經過在港的認證與商業化應用，也成為中東大額訂購以至在當地進行合作的信心保證。香港在基建方面，不管是設計、建造和營運都位居世界前列，中東機構歡迎香港的專業服務機構、發展商和承建商到沙特發展。事實上，已有一些香港建造行業相關的專業服務機構取得了當地的服務合約，開展了業務。

此外，在會面交流中，不少中東投資機構都表示，香港國際化、多元化，能兼容尊重不同文化價值，讓雙方較能在互相尊重、互惠互利的基礎上深化合作。對他們而言，香港「超級聯繫人」的角色，除了聯通內地和傳統歐美及中東市場外，更可擴展至聯繫各個不同背景和文化的新興市場。