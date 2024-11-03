鄧建初：美國總統大選日　市況混亂如何應付？

今年美國總統選舉戰況激烈，形勢變幻莫測。本由現任總統拜登競逐連任，可惜辯論時反應遲緩，目光呆滯，加上講話連番失誤，令選民聯想到如此表現，縱使連任，能否順利完成任期頓成疑問。民望大插水，民調被特朗普大幅領先，處於劣勢。民主黨內迫退之聲不絕，於是惟有以其副手賀錦麗代替出選總統寶座。

新人事新作風，配合黨內多名重量級人物包括民望甚高之前任總統奧巴馬及克林頓助選，利益集團大力捐款宣傳助攻，聲望大增，曾一度拋離特朗普3%以上。唯近期此消彼長，民調互有領先。

按人數計算，賀錦麗暫仍領先少許，然而，在美國當選總統，需要贏過半數選舉人票才可入主白宮。共和民主兩黨各有長期據點，關鍵在於模棱兩可之搖擺州份。雖然人數方面，賀錦麗仍領先，但莊家盤口睇高特朗普一線。初哥信後者多些，是否如此，今周三香港時間便會知曉。

根據上兩屆總統選舉歷史，港股及美股當日會劇烈波動。選情會因一路點票期而此起彼落，股民不宜高追對暫勝者有利的股票或指數表現，否則在大上大落的市況中，容易迷失方向損手而回。

處於此種政治市，運用相反理論應市，或會有意想不到效果。如果不熟悉逆向思維炒法、或者看不通走勢的，當日暫作壁上觀，等待揭盅後才作出部署，亦不失為安全做法。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）