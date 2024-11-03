10月工商舖買賣交投上升19.6%　成交金額挫56%

中原(工商舖)資料顯示，10月錄得約250宗工商舖買賣成交，較上月增約19.6%，當中工廈及寫字樓交投均上升，工廈表現最為突出，增幅約31.7%，而商舖則跌約3.8%。若以按年計算，工商舖3個範疇買賣宗數均錄得顯著升幅，反映工商舖市況正轉好。

該公司董事總經理潘志明表示，10月工商舖買賣量升價跌，交投量除按月上升外，按年亦增約27.6%；至於，成交金額方面，由於月内缺乏逾億元成交作支持，全月僅錄得零星成交，整體成交金額僅錄得約24.31億港元，較9月跌約56.3%，按年對比亦下跌近一成。

潘指，上月工廈表現亮麗，錄得約162宗買賣成交，按年也增加約26.6%，月内不乏傳統工廈獲用家承接；其中，鰂魚涌英皇道1065號東達中心3樓7至8室及地庫單位及車位，面積約13,334方呎，原由大鴻輝持有，以約6,750萬元易手，新買家為齡記書業集團家族，料將購入作自用。此外，寫字樓交投宗數亦錄得顯著增長，10月寫字樓買賣成交錄得約38宗，按月增約11.8%，按年則大升約46.2%，惟由於上月成交個案大都為低價成交，拖累買賣成交金額回落至約6.29億元，按月大跌約71%。期間上環干諾道中168號信德中心招商局大廈19樓01及17室，面積約3,298方呎，以約4,122萬元成交，平均呎價僅約1.25萬元，創逾10年新低。

商舖方面，10月買賣成交錄得約50宗，按月微跌約兩宗，按年則增加約19%，成交金額錄約7.13億元，按月減少約29.1%，按年則微跌約3.9%。月内投資者頻密出貨；由鄧成波家族持有的灣仔道3號尚翹峰地下第一座B2號舖，面積約1,228方呎，以約3,008萬沽出，平均呎價約2.45萬元。

他又分析，上月工商舖交投明顯增多，反映《施政報告》公布後進一步增強投資者信心，令大量醖釀中的買賣個案得以加快落實，而本港股票市場企穩，亦利好資產市場氣氛和工商業的經營環境，加上物業價格已回落至吸引水平，不少投資者已密鑼緊鼓吸納低價物業，預料11月工商舖買賣交投會向好，維持量升價穩的趨勢。