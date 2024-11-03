鄧成波家族劈價逾3成　美孚新邨一籃子舖3.2億放售

鄧成波家族持有的荔枝角大型屋苑一籃子商舖再次推出市場放售，意向價較之前低逾三成。第一太平戴維斯代理出售該批位於美孚新邨4期百老匯街69至119號的商舖，包括地下99A舖、1樓103A的餘下部分、2樓104A及3樓花園平台112A，以現狀部分交吉及部分連租約出售，叫價約3.2億港元。

該物業總批則面積約47,383方呎，零售基座佔地4層，每層建築面積約5,200至17,371方呎不等，現有租戶包括大型連鎖餐廳及銀行等。外牆設置多塊可用的大型廣告板，能為租戶提升廣告宣傳效益。

𧦣公司投資部資深董事方詠清表示，是次出售的物業每方呎叫價十分吸引，只約7,000元；預計租金收入可逾190萬元，回報約7至8厘。物業1樓及2樓每層面積均超過16,000方呎，屬於市場罕見的大面積空間，相當適合打造一個以銀髮一族為本的商場，一併照顧他們的娛樂、飲食、保健和購物等日常需求。

市場資料顯示，上述一籃子商舖曾於今年5月推出放售，當時意向價約5億元，最新叫價低出約1.8億元，跌幅約36%。