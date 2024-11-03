十大屋苑周末兩日錄7宗買賣　6屋苑成交「清零」

樓市購買力經過一輪虛耗後，市場交投明顯回軟。中原地產指出，十大屋苑於周六、日(2、3日)錄7宗成交，按周下跌46.2%，零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受一手帶動，上月二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。

市區屋苑以鰂魚涌太古城買賣較活躍，中原趙鴻運表示，該盤於周末兩日錄兩宗成交，包括屋苑翠榕閣中層G室，實用面積約1,015方呎，三房連套房間隔，望園景及海景，累減278萬元，獲用家以1,722萬元承接，呎價約16,966元。據了解，原業主於2007年4月以804萬元買入，是次沽出帳面獲利918萬元或逾1.1倍。

該公司盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島亦錄1宗成交，為本月首宗個案，單位為6座高層A室，實用面積約747方呎，四房連套房間隔，享海景，以1,025萬元沽出，呎價約1,722元。原業主於2005年以425萬元買入單位，持貨19年帳面獲利600萬元，單位升值約1.4倍。

至於天水圍嘉湖山莊為期內最多成交屋苑，中原伍耀祖表示，該盤於兩日連錄3宗成交，本月買賣量增至5宗成交。最新成交包括屋苑樂湖居12座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望內園景，以400萬元沽出，呎價約8,909元。原業主於2010年以141萬元購入單位，持貨14年帳面獲利259萬元，升值逾1.8倍。