新盤市場周末錄78宗成交　豪宅盤受捧

新盤市場早前銷情火熱，消耗一批購買力，近日交投有所降溫，市場於周末兩日(2、3日)暫錄約78宗一手成交，按周回落超過八成。不過巨額豪宅新盤成交依然持續，啟德項目四房三套房單位以逾1億港元沽出，至於部分新界項目推出優惠後有穩定承接，元朗樓盤今日連沽4伙兩房戶。

●滙都I再沽4伙兩房戶 涉資1838萬元

今日售出的單位當中，最高售價及呎價均為2座7樓B02室，實用面積445方呎，以474.97萬元沽出，呎價約10,673元。

其餘3伙兩房實用面積由433至445方呎，成交價437.95萬至470.36萬元，呎價約9,976至約10,570元。

●澐璟周日兩宗成交 金額逾1.14億元

成交單位包括第1座18樓A室，四房三套房連私人電梯大堂間隔，享維港海景，實用面積2,088方呎，成交價逾1億元，呎價約48,300元。

另一個售出單位為3B座29樓B室，屬兩房間隔，實用面積523方呎，亦可享維港海景，以1,343.47萬元成交，呎價約25,688元。

發展商表示，項目銷售至今售出294伙，成交金額逾120.37億元。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房2140萬成交

項目至今累售83伙，總套現近75億元。項目接連錄得成交，除本地大家族外，亦受高才和專才歡迎，項目私隱度高，每戶均設私人電梯大堂。

●星凱‧堤岸三房戶1159萬元沽出

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸成交持續，周日(3日)售出5座45樓A室，實用面積673方呎，三房設計，成交價1,159.1萬元，呎價約17,223元。樓盤開售至今累售1,241伙，佔全盤1,335伙約93%。