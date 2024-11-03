屯門兩房單位減335萬元賣出　做價重回2015年

樓價倒退，屯門恒豐園兩房單位，減價後以335萬元售出，與2015年購入價相同，料原業主淨蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻指，鰂魚涌太古城紫樺閣中層D室，實用面積約922方呎，以約1,358萬元成交，呎價約14,729元。

●中原翁梓軒表示，灣仔囍匯2座高層M室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以1,150萬元沽出，呎價約22,330元。原業主持貨10年帳面輕微獲利8萬元。

●利嘉閣鍾肇基稱，上環西浦中層D室，實用面積約554方呎，兩房間隔，以1,188萬元成交，呎價約21,444元。

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九龍區

●利嘉閣甘尚德稱，西南九龍帝峯‧皇殿3座極高層C室，實用面積約760方呎，套三房間隔，原叫價1,738萬元，減價後以1,618萬元成交，呎價約21,289元。原業主於2021年3月以約1,778萬元買入單位，現轉售帳面損手約160萬元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座低層G室，實用面積約700方呎，三房間隔，以935萬元沽出，呎價約13,357元。

●中原黎宗文表示，大圍金獅花園2期D座中層3室，實用面積約282方呎，兩房間隔，去年叫價約430萬元，今年6月減至360萬元，最終下調至302萬元售出，呎價約10,709元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢白沙灣溱喬單號屋，實用面積約2,057方呎，4房連雙套房間隔，花園528方呎，以2,998萬元成交，呎價約14,575元。原業主於2021年3月以3,000萬元購入單位，現帳面虧蝕2萬元。

●中原張納賢表示，青衣夾屋宏福花園3座低層C室，實用面積約598方呎，兩房間隔享海景，自由市場叫價700萬元，減至679萬元沽出，呎價約11,355元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋美樂花園4座低層B室，實用面積約861方呎，三房間隔，自由市場叫價540萬元，減價後以518萬元售出，呎價約6,016元，稍低於市價。

●祥益黃文樂稱，屯門恒豐園3座低層D室，實用面積約436方呎，兩房間隔，減價65萬元，以335萬元售出，呎價約7,683元。原業主於2015年購入價亦約335萬元，持貨約8年帳面平手離場，料淨蝕使費。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城2期7座高層A室，實用面積約441方呎，成交價約570萬元，呎價約12,925元。

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