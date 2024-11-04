李偉傑：粵海投資水資源業務穩定　內房業務顯示復甦潛力

根據最新季報，粵海投資在2024年首三季的綜合收入達到181.42億港元，同比增長10.4%。公司在水資源和發電業務的支持下，綜合稅前利潤穩定增長，反映出其業務結構的多元化和穩定性。

東深供水項目是粵海投資的一大亮點，期內稅前利潤增長近4%，顯示了公司在水資源領域的競爭力和穩定收益來源。其他水資源項目的穩定發展進一步鞏固了公司的市場地位。隨着水資源需求持續增長，粵海投資在該領域的布局為未來增長奠定了堅實基礎。

近期中央推出的一系列內房政策，為房地產市場注入了新的活力。在此背景下，粵海置地加快項目銷售速度，簽約及交付面積大幅增長，收入更是猛增207.5%。這些變化不僅顯示出市場的回暖，也為公司帶來了新的增長動能。儘管面對短期利潤波動，粵海置地的長期發展潛力依然值得期待。

除水資源和內房業務外，粵海投資在其他領域同樣顯示出強勁的增長潛力。例如，受煤價下調影響，粵海能源的稅前利潤大幅上升37%，顯示出公司在能源領域的優勢。此外，酒店及百貨業務的穩定收入也為公司的整體表現增添了亮點。

展望未來，粵海投資將繼續維持「穩中求進、提質增效」的發展策略，鞏固核心業務，並積極拓展水資源產業鏈的上下游業務。隨着「粤港澳大灣區」發展戰略規劃的推進，粵海投資將把握潛在市場機遇，期待集團未來利潤增長的新突破。對於看好的投資者，建議可在4.8元以上開始吸納，中線目標可看5.8元，防守位置設在近250天平均線的4.4元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)