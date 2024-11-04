LVMH內地旗艦店據報最遲明年開業　奢侈品牌市值累失1.9萬億

外媒報道，法國奢侈品巨頭LVMH行政總裁Bernard Arnault去年6月訪問中國時，參觀計劃於今年上半年在北京開設旗艦店的5層樓高場地。惟一年多後，這幢建築仍被圍起，報道引述知情人士透露，旗艦店最遲可能要到明年才會開業。

報道指，如此重要的項目卻進度緩慢，可見歐洲奢侈品牌在內地面臨的挑戰，隨着疫情封控措施解除後，內地本應回升的奢侈品需求卻在萎縮，導致自3月以來這些品牌市值蒸發約2,510億美元(約1.95萬億港元)。顧問公司Digital Luxury Group稱，經過多年的高速增長，中國奢侈品市場今年預計將萎縮15%。

另一方面，之前有加州居民代表幾千名買Hermes產品的美國消費者提出集體訴訟，指控品牌透過「綑綁銷售」方式，限制顧客買Birkin手袋。訴訟指，Birkin手袋每個售價動輒數以萬計美元，但顧客無法在網上購買，零售店也不會展示，只有該公司認為「有資格」、「有足夠購買紀錄」的消費者，才有機會在私人房間見到Birkin手袋真身。愛馬仕發言人表示，該公司對於顧客購買產品未有設定消費門檻。

同為法國奢侈品巨頭的開雲集團(Kering)及英國奢侈品零售商Burberry等公司也正提供高達50%的折扣去庫存。