港交所今推股票每周期權　涉10股包括滙控騰訊

Lutz指出，此前港交所引入恒生指數的每周結算指數期權後，新的每周期權帶來額外的成交量增長，而沒有蠶食原來的市場。而從比例而言，恒指每周期權推出之初，大約只佔恒指期權一成的比例，而隨着時間推移，如今佔比已來到大約35%。

港交所：助對沖風險

他解釋，每周期權可以幫助投資者更好地對沖風險，因為比起購買月底結算的每月期權，每周期權距離到期日的時間可以較短，故而期權金相對更少，效益更高；同時可以更精確地針對短期及特定時間的風險進行對沖；時間上更靈活。

話雖如此，交易期權的門檻始終較高，一般投資者未必都明白這類衍生產品的原理。再者，相比美國市場，香港的股票期權成交量相對較低，一些二、三線藍籌股的期權買賣價差頗闊，勸退不少散戶投資者。Lutz稱，香港衍生品市場的莊家責任（market making obligation）要求其實相當嚴格，而不論是在莊家責任要求及實際交易流動性方面，都具備相當競爭力。

擴展名單未有時間表

而相比起期權，散戶可能更常接觸到窩輪、牛熊證這類衍生產品。從本質上而言，輪證發行商需要透過期權及衍生產品市場去對沖風險。Lutz強調，輪證發行商是香港衍生品市場的主要持份者，並且相信每周的個股期權可以幫助這些發行商對沖短期波動，又指他們的反應普遍良好。

他指出，就着今次港交所推出的10隻個股每周股票期權而言，所選的股票都是波動相對地較高的大型股，更高的波動意味着更多的短期交易機會及對沖需求。展望末來，他表示在擴充每周期權股票名單上並無固定的時間表，會根據市場反應等再作評估。