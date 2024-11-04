離岸人幣曾飆近300點 分析：或與美大選有密切關係

內媒報道，今天(4日)早上開市，上周五(1日)大升的美匯指數突然大跌，目前見103.66，跌穿104。與此同時，離岸人民幣(CNH)一度狂飆近300點，兌每美元最新報7.0968。分析人士認為，這可能與美國大選有密切關係。此外，在岸價(CNY)見7.0989；每百港元兌91.23元人民幣。

報道指，此前一個月時間，「特朗普交易」盛行，與之相關的Trump Media & Technology Group(TMTG)、美匯指數、虛擬貨幣全線大升。

然而，隨着最新的民調和投票數據更新，特朗普交易出現一定程度反轉，此前上漲的資產基本都出現大跌，美國大選的不確定性大增。

分析認為，若特朗普意外敗選，賀錦麗獲勝，需警惕「國會暴亂2.0」。短期內，政治衝突或造成信心及預期走弱，若疊加債務上限問題，或將階段性影響美國經濟增長，前期的特朗普交易或出現逆轉。

若選舉結果有爭議，候選人要求重新計票，或延長市場的混沌狀態，增加波動率。大選結果存在不確定性因素，一是加州等地區仍允許郵寄選票在大選日後抵達；二是若選舉結果有爭議，候選人可要求重新計票。