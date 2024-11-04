李偉傑：港股短期料趨波動　小米有望挑戰30元

環球市場大事多籮籮，美國總統大選、聯儲局議息以及人大會議均將於本周進行。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場預期聯儲局減息0.25厘機會較大，反而誰人入市白宮更惹關注，若特朗普當選，中美貿易戰烽煙或再起，對中國出口以至人民幣匯價造成壓力，難免對港股有一定影響。恒指短期波動或加大，下方支持在19,700至20,100點，上方阻力則在21,000點。