李偉傑：港股短期料趨波動 小米有望挑戰30元
2024年11月04日 11:06
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環球市場大事多籮籮，美國總統大選、聯儲局議息以及人大會議均將於本周進行。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，市場預期聯儲局減息0.25厘機會較大，反而誰人入市白宮更惹關注，若特朗普當選，中美貿易戰烽煙或再起，對中國出口以至人民幣匯價造成壓力，難免對港股有一定影響。恒指短期波動或加大，下方支持在19,700至20,100點，上方阻力則在21,000點。
截至10月31日止，小米集團(01810)「雙11」全渠道累計支付金額突破180億元人民幣。李認為小米手機、家電業務表現硬淨，造車業務亦有突破，在基本因素支持下，股價有望享有更高估值，若回吐至10天線水平可考慮吸納，上望30元甚至更高水平。
多間車企公布上月銷量，其中比亞迪股份(01211)10月新能源汽車銷量逾50萬輛，按年增長66%，按月亦有近兩成升幅，刺激股價一度升穿290元關。理想汽車(02015)10月交付新車約5.14萬輛，按年增長27.3%，股價亦明顯反彈。至於小鵬汽車(09868)10月共交付智能電動汽車23,917輛，創下月度交付量的新紀錄；而蔚來(09866)則相對遜色。李偉傑認為小鵬按月銷量增長不俗，可短線博反彈；而比亞迪銷售表現亮麗，市佔率持續擴張，出口表現亦理想，股價短線有望挑戰300元阻力，中線可上望320元。至於吉利汽車(00175)整體銷售表現亦出色，股價有望沿10天線向上。不過，他提醒投資者留意歐盟加徵關稅後，對車企銷11至12月銷售表現的影響。