勝利證券擬年底前開始推廣虛擬資產結構性產品

虛擬資產券商勝利證券宣布，將推出兩項創新產品及服務，進一步鞏固其行業領先地位。公司計劃於今年年底前開始向合資格專業投資者推廣虛擬資產結構性產品，並為通過公司的平台持有穩定幣的客戶提供指定產品和服務，助客戶賺取額外收益。

勝利證券宣布已獲證監會允許向合資格專業投資者銷售以現金結算的虛擬資產結構性產品，為香港首家獲批之持牌券商。這類產品以虛擬資產作為參考資產，助力客戶在特定市場情況下獲取更高的潛在回報、管理市場波動風險、實現套利等多種投資目標。

此外，勝利證券客戶現時已經可以透過其流動應用程式VictoryX認購貨幣市場基金，未來公司將進一步為持有穩定幣的合資格客戶透過指定產品及服務，賺取相對穩定的額外收益。上述兩項產品服務預期將先後於今年年底前推出市場。

勝利證券執行董事陳沛泉表示，目前受監管的虛擬貨幣投資市場上，缺少策略性投資產品方面的選擇。勝利證券獲准分銷虛擬資產結構性產品，標誌着香港在建立更全面的虛擬資產生態系統方面向前邁進重要一步。

勝利證券為香港首個和唯一獲准可以容許客戶透過勝利的平台直接進行加密貨幣及穩定幣存入和提取的券商。