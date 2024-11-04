分析：內地周五或公布10萬億人幣救市措施

全國人大常委會第十二次會議周一至周五(4至8日)一連5日在北京舉行，外媒估計，在會議最後一日將公布刺激經濟方案規模，普遍預期可能涉資達約10萬億元人民幣(下同)。

報道提到，往年的會議通常在10月底召開，今年則推遲至11月初，時間接近美國總統大選結束，可能意味有關政策規模將根據美國選舉結果去進行調整。惟報道指出，財政部早前並未明確披露市場最關注的增量財政政策的規模等問題，令市場失望，今次恐怕會出現同樣情況。

野村估計，未來幾年財政刺激方案的規模，最終可能達到每年國內生產總值(GDP)的2至3%。另外，預期內地將提供1萬億元用於充實銀行資本，資金主要作核銷不良貸款。由於財政收入缺口巨大，且財政部長承諾要實現財政目標，認為內地有空間推出追加預算，其中大部分資金將轉移支付予地方政府。該行又認為，若特朗普勝選，內地財政刺激規模將比現在增加10至20%。如果賀錦麗獲勝，內地財政支出可能接近GDP的3%，特朗普倘勝出，則可能接近2%。

高盛則預計，內地將額外發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，用於置換債務方面。如果特朗普勝出，高盛表示，如果這種風險成為現實，全國人大可能會批准更多財政資源。

此外，大和指，根據聯儲局是否暗示將進一步減息，以及美國大選結果，內地很可能制定不同的刺激方案。若特朗普獲勝，意味內地可能將準備迎接更多貿易戰，因為特朗普曾談及要提高進口關稅。股份方面，房地產、消費及銀行股可能是全國人大會議的最大受益者，倘會議公布內容勝於預期，投資者或會增持中國股票。