證監會：逾80%受訪者確認合規科技有助加強打擊洗錢能力

證監會行政總裁梁鳳儀表示，該會準備在下午發布《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，闡述各種用例並協助金融機構進一步應用合規科技；亦將就中介機構在提供金融服務時應用AI語言模型向發出指引。

她在一個論壇致開幕辭表示，合規科技應用報告調查結果令人十分鼓舞，50家參與調查的企業當中，逾80%確認合規科技有助其加強打擊洗錢的能力，大部分企業在至少1項主要打擊洗錢程序中應用合規科技解決方案。名稱篩查應用率高達92%，其次是客戶盡職審查及交易監察，應用率均70%左右。有關數據反映合規科技應用自3年前調查以來已有顯著進步，而技術水平亦見提升。

她表示，傳統打擊洗錢方法逐漸失效，因為不法分子不斷借助新技術來清洗犯罪得益，試圖避過監管的法眼；而視察中發現，名稱篩查和交易監察產生大量誤報警示，使有待檢視的警示嚴重積壓，因為資源有限，企業往往無法及時正視這些警示，甚至延遲6個月至超過1年後才處理。

她指，合規科技正好針對有關痛點，提供一種靈活而高效的工具來緩減不斷演變的金融犯罪相關風險，合規科技解決方案可透過應用自動化、數據分析及AI技術，從而大幅減輕金融機構人手操作的沉重負擔，並且亦可迅速處理海量數據，讓企業能夠聚焦檢視可疑活動。持牌機構有責任定期檢視包括AI模型在內的所有合規科技解決方案，並採取穩健的資料保障和網絡保安措施，以保障大量的客戶和交易數據。