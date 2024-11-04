金管局︰中小企第3季信貸狀況略有改善

香港金融管理局公布2024年第3季「中小企貸款狀況調查」結果顯示，中小企信貸狀況略有改善。

關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，76%認為銀行在2024年第3季貸款批核的取態與六個月前相比「沒有分別」或「較容易」，較前一季的73%有所上升。24%認為銀行的有關取態「較困難」，較前一季的27%有所下降。

在已獲批貸款的受訪者中，僅有1%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的2%進一步下降。調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行實際對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於2024年第3季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔79%，高於前一季的70%。

由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的13%及3%，調查結果容易出現較大波動。